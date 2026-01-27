“Organizaciones de derechos humanos, clave para visibilizar problemáticas y construir soluciones”: Josué Mejía

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El ombudsperson de Michoacán, Josué Mejía Pineda, reconoció que “las organizaciones defensoras de derechos humanos nos ayudan a visibilizar los problemas y a plantear soluciones”, por lo que desempeñan un papel muy importante al marcar la ruta que órganos autónomos, como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y deben seguir en la construcción del camino que conduzca hacia una sociedad más justa, equitativa y respetuosa de la dignidad humana.

Durante la presentación del Informe de Actividades realizadas durante el año 2025 por las y los integrantes del Colectivo Todas y Todos por los Derechos Humanos Michoacán (TODEHUMI), que preside Cristina Cortés Carrillo, Mejía Pineda advirtió que las instituciones involucradas en la defensa y protección de los derechos humanos no son concesiones gratuitas de los estados, sino resultado de luchas que todos los días se ganan en la calle, luchas en las que la sociedad civil ha mostrado las fallas estructurales que se tienen.

Mejía Pineda resaltó el trabajo realizado por Cristina Cortés Carrillo, activista que, por más de 30 años, se ha dedicado a luchar porque el respeto a los derechos humanos sea una realidad.