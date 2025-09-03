Organiza Vicente Gómez Carrera para visibilizar la salud mental

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La salud mental resulta indispensable para el desarrollo integral de las personas, por ello se deben sumar esfuerzos para su atención, indicó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro, Vicente Gómez Núñez.
El legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT) señaló que desde el Congreso de Michoacán seguirá impulsando acciones legislativas para coadyuvar en el mejoramiento de la atención a la salud de la ciudadanía.
En ese sentido hizo una invitación a la población del Distrito XIX a participar en la Primera Carrera por la Salud Mental, que se desarrollará el 12 de octubre en el Cerro Hueco del municipio de Tacámbaro.
Dijo que esta actividad permitirá concientizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de atender los padecimientos mentales, toda vez que la detección temprana de este tipo de enfermedad permite garantizar una mejor calidad de vida.
La Primera Carrera por la Salud Mental organizada por el diputado Vicente Gómez Núñez, se realizará el 15 de octubre en punto de las 07:30 horas, y abarcará un recorrido de 4 kilómetros.
La invitación es abierta a la población en general que podrá participar en tres categorías: Infantil, hasta los 11 años; Juvenil de 12 a 18 años; y, Libre de 19 años en adelante.
Se premiará con un reconocimiento a los tres primeros lugares de cada categoría. La inscripción es gratuita y se requiere una copia del INE, de la CURP y el comprobante de domicilio.
Las inscripciones se realizarán del 1 de septiembre al 10 de octubre de lunes a viernes, en la Casa Enlace Tacámbaro, localizada en la calle Corregidora #6, colonia Centro, en un horario de 09:00 a 15:00 horas.
mrh