Organiza Vicente Gómez Carrera para visibilizar la salud mental

En ese sentido hizo una invitación a la población del Distrito XIX a participar en la Primera Carrera por la Salud Mental, que se desarrollará el 12 de octubre en el Cerro Hueco del municipio de Tacámbaro.

Dijo que esta actividad permitirá concientizar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de atender los padecimientos mentales, toda vez que la detección temprana de este tipo de enfermedad permite garantizar una mejor calidad de vida.

La Primera Carrera por la Salud Mental organizada por el diputado Vicente Gómez Núñez, se realizará el 15 de octubre en punto de las 07:30 horas, y abarcará un recorrido de 4 kilómetros.