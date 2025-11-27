Ordenan a FGE investigar presunta tortura contra "El Licenciado" tras su detención en Morelia

De acuerdo con la relatoría de "El Licenciado", supuestamente fue levantado el 18 de noviembre en Morelia, entre las calles 20 de Noviembre y Revolución, por elementos que no se identificaron; durante su traslado a la Fiscalía General del Estado, dijo, fue golpeado, amenazado y torturado por elementos encapuchados.

Asimismo, indicó que se le tomaron fotografías y videos, además de grabaciones de audio, y le hicieron un trato hablado; dentro de las amenazas, comentó, se encuentra el torturar a su esposa.

A lo anterior, el juez de control, Luis Fernando Díaz Parra, especificó que es obligación de todo juzgador o persona que tenga conocimiento de estos hechos, denunciar ante las autoridades competentes para que se hagan las investigaciones correspondientes.