Ordenan a FGE investigar presunta tortura contra "El Licenciado" tras su detención en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El juez de control, Luis Fernando Díaz Parra, ordenó a la Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes de la Fiscalía General del Estado (FGE) que investigue los golpes, amenazas y torturas que presuntamente recibió Jorge Armando "N", alias "El Licenciado", el pasado 18 de noviembre, día de su detención.
De acuerdo con la relatoría de "El Licenciado", supuestamente fue levantado el 18 de noviembre en Morelia, entre las calles 20 de Noviembre y Revolución, por elementos que no se identificaron; durante su traslado a la Fiscalía General del Estado, dijo, fue golpeado, amenazado y torturado por elementos encapuchados.
Asimismo, indicó que se le tomaron fotografías y videos, además de grabaciones de audio, y le hicieron un trato hablado; dentro de las amenazas, comentó, se encuentra el torturar a su esposa.
A lo anterior, el juez de control, Luis Fernando Díaz Parra, especificó que es obligación de todo juzgador o persona que tenga conocimiento de estos hechos, denunciar ante las autoridades competentes para que se hagan las investigaciones correspondientes.
Por lo que ordenó a la Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes a que haga lo conducente para poder confirmar o descartar esta situación, toda vez que no solo es la versión del imputado, sino también las supuestas amenazas a su esposa, además de la falta de contacto con sus familiares durante casi cuatro días.
Es de mencionar que, previo a esta indicación, Jorge Armando "N" tuvo la palabra durante los alegatos, donde hizo responsable al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de lo que le pase a su familia, y pidió a la ciudadanía solicitar acceso a la información sobre su vida profesional.
