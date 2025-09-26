Ordena juez a Manzo no bloquear teleférico de Uruapan; concede amparo a empresa constructora

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El Juzgado Sexto de Distrito a través del juicio de amparo 700/2025, concedió una suspensión a la clausura que realizó el presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez a las obras del teleférico, con lo cual, la empresa constructora podrá continuar con el desarrollo del proyecto.
Dentro de la resolución judicial, se establece que el alcalde no podrá realizar ningún tipo de clausura o restricción que impida los trabajos de construcción de las estaciones, torres e infraestructura que conforma la obra pública denominada Construcción e Implementación del Sistema de Transporte por Cable en Uruapan, Michoacán.
Además, el juez determinó que Manzo Rodríguez no podrá realizar acciones de molestia o perturbación sobre las personas o las cosas vinculadas para llevar a cabo las acciones necesarias para el desarrollo del teleférico.
Con lo anterior, queda sin efecto alguno la clausura que el pasado 16 de septiembre llevó a cabo el presidente municipal al teleférico.
