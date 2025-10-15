Orden en la educación, la mejor herencia para los michoacanos: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla puso fin a años de crisis en el sector educativo, al recuperar su rectoría y poner orden, con el propósito de garantizar el derecho a la educación pública y gratuita para miles de niñas, niños y adolescentes en Michoacán.

Recordó cómo en gobiernos anteriores las alumnas y alumnos de educación básica eran rehenes de demandas sindicales que solo beneficiaban a unos cuantos, con suspensiones de clases, incertidumbre y víctimas del abandono institucional, pero que ahora se ha revertido hasta lograr tres ciclos escolares completos.