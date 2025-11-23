Oración por la Paz por Michoacán y la seguridad: Consejo Interreligioso

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Elevar las alabanzas por la fe y la unidad en Michoacán forma parte de la Oración por la Paz que llevará a cabo el Consejo Interreligioso de Michoacán donde se busca atender lo que está pasando en la entidad en temas de seguridad, destacó la vocera, Lorena Hernández de la Torre.

Resaltó que es crucial e importante que las y los ciudadanos se unan en oración por el estado y la seguridad, que si bien comentó no está en sus manos las situaciones y hechos que se registran en la entidad, se tiene la creencia de que la oración es un recurso poderoso de fe y de unidad.

Refirió que en esta oración podrán participar los integrantes de todas las expresiones religiosas que hay en Michoacán y Morelia y que integran el Consejo Interreligioso.

En su oportunidad, el Arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, refirió que ese día, por la mañana, habrá el ordenamiento de 7 nuevos presbíteros como parte de la oración y unidad.

Señaló que el llamado de unidad para la reconstrucción de la paz enfoca sus catorce puntos en la oración para la reconstrucción de la paz, por lo que invitó a las y los ciudadanos a unirse a esta estrategia que se llevará a cabo en Morelia.

Es de mencionar que el Consejo Interreligioso de Michoacán tiene poco más de 14 años y cuenta con la representación de las Iglesias Evangélica, Católica, Musulmana y de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

El Consejo tiene como objetivo ser un puente de comunicación y de lazos de amistad entre las diferentes religiones, además de la cooperación, comunicación y fortalecer las expresiones religiosas en oración.

