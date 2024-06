"OPPMM debe reorganizar su diseño" reconoce consejera Araceli Gutiérrez

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La consejera electoral Araceli Gutiérrez Cortés reconoció la necesidad de una modificación en la organización del Observatorio de Participación Política de las Mujeres Michoacanas (OPPMM), esto para que dicho órgano tenga la posibilidad de pronunciarse fuertemente sobre hechos de violencia política con razón de género.

Lo anterior al recordar que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y el Tribunal Electoral del Estado (TEEM) no pueden hacer pronunciamientos de hechos que eventualmente llegarán a ambas instancias.

"Eventualmente es un caso que va a llegar al Instituto Electoral y mal haría el instituto en haberse pronunciado porque ya estaría prejuzgando sobre un asunto que eventualmente va a llegar al órgano electoral y lo mismo en el caso del Tribunal, por ello es que los órganos electorales se reservan a esta posibilidad de pronunciamientos contra casos mediáticos que se van dando en temas de violencia política".

Es de recordar que la mesa directiva del OPPMM está conformada por el IEM, el TEEM, la Secretaría de Gobierno (Segob) y la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas, instancias que van rotando su presidencia. Para este período electoral sólo se dio una sesión del Observatorio desde que la Seimujer, periodo titulada por Alejandra Anguiano asumió la presidencia.

Araceli Gutiérrez reconoció que, el OPPMM no logró darle visibilización mediática a los casos de VPRG, no obstante, resaltó del IEM su atención a las quejas, aunque el Observatorio no estuviera en funcionamiento.

"Las actividades del Observatorio en efecto se detuvieron, pero creo que es importante destacar que el Observatorio es más un espacio para visibilizar los contextos de violencia, más que atenderlos y eso es importante porque las mujeres que en su momento se encontraron en una situación compleja presentaron su queja ante el Instituto Electoral y con observatorio o sin observatorio el instituto le tiene que dar cause".

La consejera insistió en la necesidad de cambiar el modelo del OPPMM, para que su operación esté a cargo de las organizaciones de la sociedad civil, y no de las instituciones electorales o de gobierno.

RYE