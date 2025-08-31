Oposición es necesaria para el país, pero está desdibujada: Raúl Morón

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El senador de Moren, Raúl Morón Orozco consideró que la oposición en México y Michoacán está “desdibujada” y no representa una competencia real para su partido y los aliados, a menos de dos años del próximo proceso electoral.

En entrevista reciente, el exalcalde de Morelia reconoció la importancia que tiene la existencia de una oposición sólida para equilibrar los gobiernos.

A pregunta expresa, el legislador descartó cualquier posibilidad de que algún partido opositor, remonte las encuestas y le gane a Morena en el 2027, al tiempo de destacar la importancia de los contrapesos políticos.

“No veo en este momento una posibilidad mediana de que la oposición le dé competencia a Morena, porque los veo desdibujados, tanto en el país como en particular en Michoacán (...) La oposición es necesaria, ojalá que se articule y sea capaz de presentar una opción, porque genera equilibrios. Sin oposición, los gobiernos enfrentan otras tentaciones, y nadie quiere eso”.

A nivel nacional y desde las elecciones del 2018, la oposición (PAN, PRI, PRD) ha perdido fuerza tras la victoria de Morena. En Michoacán, el partido guinda lidera con el 47% de las preferencias, según la última encuesta de El Heraldo de México.

En este contexto, Morón Orozco destacó que la sociedad es el verdadero juez del desempeño político, más allá de lo que hagan o representen las y los dirigentes nacionales o estatales de los partidos opositores.

“Sí cuentan los líderes, pero ahora las decisiones se toman desde abajo. Creo que hay que conquistar la voluntad de la gente abajo para aspirar a representar algo en Michoacán y en México. Lo determinante es la opinión de toda la sociedad”, finalizó.

BCT