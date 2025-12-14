"Oposición desesperada y moralmente derrotada": Jesús Mora tras baja participación en marcha de la Gen Z

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Luego de la movilización convocada este domingo por integrantes de la autodenominada “Generación Z” en la Ciudad de México, el dirigente estatal de Morena en Michoacán, Jesús Mora González, compartió una publicación en redes sociales donde calificó la marcha como "otro estrepitoso fracaso" de la oposición.
En su mensaje, difundido a través de su cuenta personal de Facebook, Mora se refirió a la movilización como un acto promovido por “la ultraderecha” y cuestionó a personajes como Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, así como al empresario Ricardo Salinas Pliego.
“Una oposición desesperada y moralmente derrotada”, escribió, agregando un tono irónico al citar la frase del cantante Chico Che: “Uy qué miedo, mira cómo estoy temblando”.
La publicación surge después de que la marcha de este domingo registrara una participación considerablemente menor a la del primer evento convocado por la Generación Z, el pasado 15 de noviembre, que reunió a cerca de 17 mil personas en la capital del país. En contraste, la de este día reunió a aproximadamente 300 personas, de acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la CDMX.
En Michoacán, la convocatoria para replicar la marcha en Morelia no logró consolidarse, pues apenas 22 personas acudieron al punto de reunión este domingo, lo que llevó a su cancelación.
rmr