"Oposición desesperada y moralmente derrotada": Jesús Mora tras baja participación en marcha de la Gen Z

En su mensaje, difundido a través de su cuenta personal de Facebook, Mora se refirió a la movilización como un acto promovido por “la ultraderecha” y cuestionó a personajes como Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, así como al empresario Ricardo Salinas Pliego.

“Una oposición desesperada y moralmente derrotada”, escribió, agregando un tono irónico al citar la frase del cantante Chico Che: “Uy qué miedo, mira cómo estoy temblando”.