Opopeo sí realizará su desfile por la Revolución Mexicana

Opopeo, Michoacán (MiMorelia.com).- El jefe de Tenencia de Opopeo, Julio César Rivera Pureó, anunció que la comunidad con autogobierno sí llevará a cabo el tradicional desfile con motivo del aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, reafirmando que, de esta manera, se mantienen vivas las celebraciones cívicas que fortalecen la identidad local.

La tenencia más poblada del municipio confirmó que efectuará el desfile cívico-deportivo, al cual fueron invitadas autoridades locales y estatales, así como instituciones educativas y organizaciones comunitarias.

Rivera Pureó destacó que la decisión se tomó con pleno respaldo de la población y subrayó que existen todas las garantías para habitantes y visitantes.

Señaló que se han organizado dispositivos de orden y acompañamiento comunitario para que la celebración transcurra en un ambiente seguro y familiar.

El jefe de Tenencia enfatizó que este evento también representa una muestra del trabajo y la solidaridad que caracterizan a las comunidades con autogobierno.