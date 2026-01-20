Operativos contra tala ilegal dejan aseguramiento de madera y vehículos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones de vigilancia y combate a la tala ilegal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reforzó los operativos forestales en Michoacán, lo que derivó en el aseguramiento precautorio de dos vehículos que transportaban 76.536 metros cúbicos de madera en rollo, sin acreditar su legal procedencia.

Estas acciones se llevaron a cabo en el marco del Plan Michoacán y de las estrategias permanentes de inspección y vigilancia en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, especialmente en su zona de amortiguamiento y área de influencia.

El pasado 5 de enero, personal de Profepa, con apoyo de la Guardia Nacional, realizó operativos diurnos y nocturnos en los municipios de Zitácuaro, Ocampo, Angangueo y Senguio, donde se instalaron filtros carreteros para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el transporte de productos forestales.