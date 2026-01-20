Operativos contra tala ilegal dejan aseguramiento de madera y vehículos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte de las acciones de vigilancia y combate a la tala ilegal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reforzó los operativos forestales en Michoacán, lo que derivó en el aseguramiento precautorio de dos vehículos que transportaban 76.536 metros cúbicos de madera en rollo, sin acreditar su legal procedencia.
Estas acciones se llevaron a cabo en el marco del Plan Michoacán y de las estrategias permanentes de inspección y vigilancia en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, especialmente en su zona de amortiguamiento y área de influencia.
El pasado 5 de enero, personal de Profepa, con apoyo de la Guardia Nacional, realizó operativos diurnos y nocturnos en los municipios de Zitácuaro, Ocampo, Angangueo y Senguio, donde se instalaron filtros carreteros para verificar el cumplimiento de la normatividad ambiental en el transporte de productos forestales.
Durante estas acciones, en el municipio de Angangueo fue asegurado un vehículo tipo tortón que transportaba 23.832 m³ de madera en rollo del género Pinus, debido a que la documentación presentada no cumplía con los requisitos legales ni especificaba el número total de piezas.
En otro operativo realizado el 17 de diciembre de 2025, se aseguró un tráiler sobre la carretera estatal Morelia–Indaparapeo, en el municipio de Indaparapeo, el cual transportaba 70 trozas de madera de pino, con un volumen de 52.704 m³, amparadas con un documento de reembarque vencido y con un volumen superior al señalado.
La Profepa informó que continuará con acciones permanentes de inspección y vigilancia para proteger los recursos forestales y combatir los delitos ambientales en Michoacán.
BCT