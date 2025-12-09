Operativo "Plan Paricutín" deja 16 detenidos en últimos días en Michoacán, reporta SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como resultado de las acciones derivadas del Plan Paricutín, elementos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (Defensa), y de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (Seguridad), aseguraron en los últimos días a 16 personas, un arma, siete vehículos robados y 48 dosis de drogas, en distintos hechos ocurridos al interior de la entidad.

Los hechos ocurrieron en los municipios de Morelia, Uruapan, Zamora, Apatzingán, Jacona, Buenavista, Indaparapeo, Álvaro Obregón, Lagunillas, Santa Ana Maya y Tanhuato, donde los agentes de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, Seguridad y Guardia Nacional obtuvieron los mencionados resultados producto del incremento a las labores de vigilancia y operatividad.