Operativo del Plan Michoacán por la Paz: Detienen a cinco personas y aseguran armamento y vehículos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Resultado de las labores del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), junto con autoridades locales, se detuvo a cinco personas, se aseguró un arma de fuego, 98 cartuchos, cuatro cargadores, dos artefactos explosivos improvisados y cuatro vehículos.

Además, como parte de esta estrategia y con el objetivo de brindar seguridad y confianza a los pobladores, se realizaron patrullajes en las huertas de aguacate y limón de los municipios de Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Parácuaro, Múgica, San Juan de los plátanos, Lázaro Cárdenas, Chinicuila y Felipe Carrillo Puerto.