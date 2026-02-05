Operativo contra el huachicol en lago de Pátzcuaro será legado de Bedolla: Segob

El encargado de la política interna, sostuvo que gracias al trabajo coordinado con la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Guardia Civil y las policías municipales se han podido recuperar los cuerpos de agua y generar mejores condiciones de seguridad en la región.

Por su parte el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, enfatizó que “se estará trabajando en conjunto para evitar la extracción de agua, porque la prioridad es que no desaparezcan nuestros recursos naturales y dejarle un legado a las próximas generaciones”.