Operaciones y coordinación, los planteamientos de Grecia Quiroz: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Michoacán, Antonio Cruz Medina, indicó que la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, ha solicitado y propuesto operativos de coordinación con la dependencia estatal, con el objetivo de inhibir los índices de violencia en el municipio.

En entrevista con medios de comunicación, el funcionario señaló que ya existe coordinación con la alcaldesa, y que continúan trabajando de forma conjunta para establecer las condiciones necesarias que permitan a la ciudadanía sentirse segura.

“Hay muchos planteamientos en la cuestión de operaciones y coordinación; tenemos coordinación plena con ella. Estamos generando estas formas de trabajo en donde vamos a crear condiciones para la sociedad”, declaró.

Cruz Medina, quien asumió el cargo hace aproximadamente un mes tras la salida de Juan Carlos Oseguera Cortés, agregó que también se ha implementado la estrategia “Guardianes del Camino” en distintos tramos carreteros que conectan con Uruapan.