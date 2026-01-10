Operaciones y coordinación, los planteamientos de Grecia Quiroz: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Michoacán, Antonio Cruz Medina, indicó que la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz García, ha solicitado y propuesto operativos de coordinación con la dependencia estatal, con el objetivo de inhibir los índices de violencia en el municipio.
En entrevista con medios de comunicación, el funcionario señaló que ya existe coordinación con la alcaldesa, y que continúan trabajando de forma conjunta para establecer las condiciones necesarias que permitan a la ciudadanía sentirse segura.
“Hay muchos planteamientos en la cuestión de operaciones y coordinación; tenemos coordinación plena con ella. Estamos generando estas formas de trabajo en donde vamos a crear condiciones para la sociedad”, declaró.
Cruz Medina, quien asumió el cargo hace aproximadamente un mes tras la salida de Juan Carlos Oseguera Cortés, agregó que también se ha implementado la estrategia “Guardianes del Camino” en distintos tramos carreteros que conectan con Uruapan.
Detalló que dicha estrategia —cuyo objetivo es brindar apoyo inmediato ante cualquier incidencia en las carreteras estatales— ya opera en la ruta de Uruapan hacia Los Reyes y Zacán, además del tramo Tocumbo-Jacona, que ya se encontraba en funcionamiento.
“En Capácuaro ya estamos presentes. Son 15 unidades, propiamente, con más de 30 elementos que estarán de forma continua. Vamos a tener tres rutas paralelas que abarcan desde Capácuaro, Zacán, Los Reyes, Tocumbo y Jacona; así podremos cubrir todo ese corredor como zona segura”, explicó.
Acerca de los resultados preliminares de la estrategia, que se dio a conocer poco antes de concluir el 2025, el secretario de Seguridad Pública aseguró que ya se han registrado efectos positivos, como la disuasión de robos en las zonas intervenidas.
