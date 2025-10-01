Operación Apatzingán: detienen a extranjeros con armas y droga

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).-En la última semana, los agentes de las secretarías de Seguridad Pública (SSP) y de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE), aseguraron a tres extranjeros de origen venezolano, en acciones derivadas del esquema preventivo Operación Apatzingán.

En un primer hecho, en la localidad de Cenobio Moreno de esta demarcación, los elementos de la Guardia Civil, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la FGE detuvieron a un hombre, originario de Venezuela, quien al no acreditar su estancia legal en el país, fue puesto a disposición de la autoridad competente.