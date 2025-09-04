Michoacán

Onda tropical 30 traerá lluvias fuertes y granizo a Michoacán

Onda tropical 30 traerá lluvias fuertes y granizo a Michoacán
AXCEL ÁLVAREZ
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) informó que el paso de la onda tropical número 30, junto con el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, generará lluvias puntuales fuertes en varias regiones del estado.

De acuerdo con información difundida en sus redes sociales, este jueves se prevé cielo mayormente nublado durante el día, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en zonas altas.

En las próximas horas se espera un incremento en la nubosidad y la presencia de chubascos en las siguientes regiones del estado:

  • Costa michoacana

  • Pátzcuaro–Zirahuén

  • Cuitzeo

  • Región Purépecha

  • Tepalcatepec

  • Lerma–Chapala

  • El Bajío

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse alerta y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas. “Ante cualquier emergencia, marca al 911”, enfatizó la dependencia.

Este tipo de condiciones pueden provocar afectaciones como encharcamientos, deslaves, caída de árboles y cortes en el suministro eléctrico. Por ello, se recomienda evitar transitar por zonas de riesgo, asegurar objetos sueltos y mantenerse informado a través de canales oficiales.

rmr

Lluvias fuertes
grid
Onda tropical 30

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com