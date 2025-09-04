Onda tropical 30 traerá lluvias fuertes y granizo a Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) informó que el paso de la onda tropical número 30, junto con el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico, generará lluvias puntuales fuertes en varias regiones del estado.
De acuerdo con información difundida en sus redes sociales, este jueves se prevé cielo mayormente nublado durante el día, con descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en zonas altas.
En las próximas horas se espera un incremento en la nubosidad y la presencia de chubascos en las siguientes regiones del estado:
Costa michoacana
Pátzcuaro–Zirahuén
Cuitzeo
Región Purépecha
Tepalcatepec
Lerma–Chapala
El Bajío
Protección Civil exhortó a la población a mantenerse alerta y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas. “Ante cualquier emergencia, marca al 911”, enfatizó la dependencia.
Este tipo de condiciones pueden provocar afectaciones como encharcamientos, deslaves, caída de árboles y cortes en el suministro eléctrico. Por ello, se recomienda evitar transitar por zonas de riesgo, asegurar objetos sueltos y mantenerse informado a través de canales oficiales.
rmr