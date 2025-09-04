Onda tropical 30 traerá lluvias fuertes y granizo a Michoacán

En las próximas horas se espera un incremento en la nubosidad y la presencia de chubascos en las siguientes regiones del estado:

Costa michoacana

Pátzcuaro–Zirahuén

Cuitzeo

Región Purépecha

Tepalcatepec

Lerma–Chapala

El Bajío

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse alerta y tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias intensas. “Ante cualquier emergencia, marca al 911”, enfatizó la dependencia.

Este tipo de condiciones pueden provocar afectaciones como encharcamientos, deslaves, caída de árboles y cortes en el suministro eléctrico. Por ello, se recomienda evitar transitar por zonas de riesgo, asegurar objetos sueltos y mantenerse informado a través de canales oficiales.

rmr