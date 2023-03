Omisión de "primaria", que Silvano no presentara declaración patrimonial: Bedolla

"Nos generó sorpresa que no había presentado su declaración, se le notifica para que la presente, hasta que se le hizo la solicitud es que presenta su declaración, si no, no sabemos cuándo la hubiera presentado, es una omisión, por decirlo así, de primaria, el tema de las declaraciones patrimoniales, que ahora hasta el magisterio las presenta. Todos los funcionarios estamos obligados a presentarla en tiempo y forma, si no la propia ley estipula una sanción", enfatizó.