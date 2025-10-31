Michoacán

Omaida García, a través de su pluma ve por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+

Visibilizar la usurpación de los espacios a la comunidad en el proceso electoral anterior, el mérito
VERÓNICA TORRES
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Omaida Melissa García Barragán es periodista, quien a través de la pluma ve por los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+.

Galardonada con el Premio Michoacano al Orgullo LGBTTTIQ+ 2025 en la categoría Defensa, su trabajo por visibilizar la usurpación de hombres que se hicieron pasar por mujeres trans en el proceso electoral fue parte del reconocimiento.

Tener eco de sanciones, puntualizó, ha generado que haya antecedentes para que se reformen las leyes y se respeten las acciones afirmativas, toda vez que no solo se usurpó los espacios a la comunidad, sino también a los indígenas, mujeres y migrantes.

Orgullosa por le trabajo realizado, Omaida Melissa destacó que su labor va más allá; hoy, dijo, permite que las autoridades electorales realmente sancionen respetando los derechos de la comunidad LGBTTTIQ+, además de que las sentencias cumplan con lo que dicta la ley.

Además, de hacer los cambios en las leyes antes de que inicie el proceso electoral. “Es un gran antecedente, no más simuladores y desde hoy tengamos una a Legislatura qué también apunte a mejorar candidaturas, no esperarnos al proceso electoral, sino mejorar leyes para llegar a un proceso electoral que pueda sanear simulaciones”, comentó.

Es de recordar que en el pasado proceso electoral, 8 hombres se registraron bajo la acción afirmativa de pertenecer a la población LGBTTTIQ+ y se nombraron mujeres trans; uno tuvo sanción al comprobarse la usurpación.

