Olvida su cartera en Parhikuni; se la regresan íntegra con dinero y credenciales

Michoacán (MiMorelia.com).- Un usuario de Facebook dio a conocer que olvidó su cartera en un viaje que hizo en Parhikuni; lo bueno es que se la regresaron íntegra con dinero y credenciales.

Por medio de su perfil de Facebook Héctor Barragán compartió que en un autobús de Parhikuni olvidó la mencionada pertenencia mientras viajaba de Morelia a Uruapan.

"Cuando yo bajé me percaté que no traía mi cartera. Se me quedó en el autobús. Volví a la central pero el autobús ya había partido a Tepalcatepec, su destino final. Pues ya di mi cartera por perdida", dijo.

Añadió que ese mismo día por la noche recibió una llamada de un joven de nombre Antonio que le comentó que su cartera estaba en una unidad en Tepalcatepec.