Ofrece Bedolla respaldo a nuevos autogobiernos; impulsa reconocimiento federal como cuarto nivel de gobierno

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ofreció su respaldo a las nuevas comunidades indígenas con autogobierno de Michoacán para garantizar y proteger su derecho a la autonomía, libre autodeterminación y presupuesto directo.

En un encuentro con integrantes de los autogobiernos de Pomacuarán, municipio de Paracho, y de Opopeo y Chapa Nuevo del municipio de Salvador Escalante, el mandatario manifestó que su legado será que sean reconocidas por el Gobierno federal como cuarto nivel de gobierno.