Oficial: Puente de "La Hielera" llevará el nombre ‘Paso Carlos Manzo’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz García, confirmó que el puente vial en construcción en la zona conocida como "La Hielera" llevará oficialmente el nombre de “Paso Carlos Manzo”, en honor a su esposo fallecido.

La funcionaria compartió imágenes de la más reciente supervisión de obra en compañía del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destacando los avances físicos y el trabajo del personal técnico y de construcción. En su mensaje agradeció al equipo por su esfuerzo y reiteró su compromiso de seguir trabajando por una ciudad “digna en todos los sentidos”.

“El día de hoy se realizó supervisión del Puente de La Hielera, donde en compañía del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla observamos los avances que lleva la obra. Es importante decirles a todos los trabajadores que sin su esfuerzo esto no sería posible. ¡Muchas gracias y que Dios los bendiga!”, expresó Quiroz García.