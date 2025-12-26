Oficial: Puente de "La Hielera" llevará el nombre ‘Paso Carlos Manzo’

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La alcaldesa sustituta de Uruapan, Grecia Quiroz García, confirmó que el puente vial en construcción en la zona conocida como "La Hielera" llevará oficialmente el nombre de “Paso Carlos Manzo”, en honor a su esposo fallecido.
La funcionaria compartió imágenes de la más reciente supervisión de obra en compañía del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, destacando los avances físicos y el trabajo del personal técnico y de construcción. En su mensaje agradeció al equipo por su esfuerzo y reiteró su compromiso de seguir trabajando por una ciudad “digna en todos los sentidos”.
“El día de hoy se realizó supervisión del Puente de La Hielera, donde en compañía del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla observamos los avances que lleva la obra. Es importante decirles a todos los trabajadores que sin su esfuerzo esto no sería posible. ¡Muchas gracias y que Dios los bendiga!”, expresó Quiroz García.
Cabe recordar que semanas atrás, la alcaldesa había manifestado su deseo de que la obra llevara el nombre de su esposo, lo que hoy se ha confirmado oficialmente.
El Puente Superior Vial La Hielera, ahora “Paso Carlos Manzo”, es una infraestructura de gran envergadura que contempla un paso elevado de cuatro carriles, así como mejoras en movilidad peatonal y ciclista. Se ubica en un punto estratégico para desahogar el tráfico de la ciudad.
mrh