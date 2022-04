Oficial: Expo Feria Michoacán de Origen será en Ceconexpo

En rueda de prensa el funcionario estatal recordó que debido a un descuido por dos años del recinto ferial, falta de mantenimiento y vandalismo el inmueble no cuenta con las condiciones para realizar la “gran” feria que se realiza en Michoacán.

“La feria me toca a mí, el terreno me toca a mí, el pagar me toca a mí, lamentablemente esté en muy malas condiciones, tiene los últimos dos años sin mantenimiento, tiene las fuentes tronadas, se robaron el cable, se robaron los transformadores, tiene las techumbres dañadas. (...). Tiene un gran daño que requiere tiempo y sobre todo recursos entonces no se dieron las condiciones”, apuntó.

No obstante, buscaron “corresponder” a la población michoacana realizando la feria con una sede diferente y “actividades muy interesantes, sorpresa”, haciendo hincapié en que habrá pabellones y el tradicional Teatro del Pueblo; por lo que “no se quedará corta”.