Octubre: Esferas de vidrio soplado de Tlalpujahua recibirán el reconocimiento de Indicación Geográfica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el mes de octubre, las Esferas de vidrio soplado de Tlalpuhajua recibirán el reconocimiento de Indicación lo que dará mayor reputación y calidad a las artesanías que realizan las manos mágicas del municipio.

El director general de la Casa de las Artesanías (Casar), Cástor Estrada Robles, aseguró que este reconocimiento no conllevará a que haya un incremento en los precios, por lo que beneficiará en la próxima Feria de la Esfera, porque los artesanos podrán colocar el reconocimiento de que se trata de un producto originario de un lugar específico, que tiene calidad y característica única.