Octubre: Esferas de vidrio soplado de Tlalpujahua recibirán el reconocimiento de Indicación Geográfica

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En el mes de octubre, las Esferas de vidrio soplado de Tlalpuhajua recibirán el reconocimiento de Indicación lo que dará mayor reputación y calidad a las artesanías que realizan las manos mágicas del municipio.
El director general de la Casa de las Artesanías (Casar), Cástor Estrada Robles, aseguró que este reconocimiento no conllevará a que haya un incremento en los precios, por lo que beneficiará en la próxima Feria de la Esfera, porque los artesanos podrán colocar el reconocimiento de que se trata de un producto originario de un lugar específico, que tiene calidad y característica única.
El director de Eventos Cívicos, Culturales y Patrimonio del Ayuntamiento de Tlalpujahua, Rafael Berrios Guerrero, destacó que fue el municipio quien trabajó de la mano con los artesanos y la Casa de las Artesanías para armar el expediente que se entregó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Desde el proceso técnico y teórico del estudio, dijo, resaltó que este reconocimiento es un avance para que se protejan las artesanías que se realizan con el vidrio soplado en Tlalpujahua.
El presidente del Comité de Artesanos del Auditorio Municipal, Manuel Hernández Ruiz, y Gregorio García Morales, representante de los Artesanos de la Plazuela Lázaro Cárdenas, comentaron que el trabajo como artesano es de todo el año y no solo para el cierre y cerca de la Navidad.
Y es que destacaron que al concluir con la Feria de la Esfera, inmediatamente los artesanos regresan a los talleres para innovar la artesanía y contar con mayores atracciones en el próximo escaparate, el cual se lleva en la Villa Navideña y que recibe a miles de personas interesadas en vivir la magia de la Navidad con un lugar único y hacer compras que permitan decorar sus hogares.
BCT