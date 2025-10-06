Obtiene SCOP certificación ISO 37001 en materia de anticorrupción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) recibió la certificación ISO 37001 en materia de anticorrupción y que permitirá fortalecer el proceso antisoborno en la asignación de obras públicas.
El titular de la SCOP, Rogelio Zarazúa Sánchez, especificó que esta certificación afianza los procesos de transparencia en la asignación de obras, además de contar con la certeza de que no habrá desvió de recursos y se cumplirá con lo que se pacte con los contratistas.
Y es que refirió que se identificó diversos procesos de la dependencia con riesgo en materia de corrupción, por lo que hoy se cuenta con esta certificación que permite acortar los tiempos en varios procesos y generar la certeza que la Secretaría no recibirá sobornos de ningún tipo para la asignación de obras.
En ese tenor, indicó que de realizar el registro y renovación de contratistas en un periodo de 30 días, hoy se atenderá en 3 de manera digital; para el proceso de inscripción a las licitaciones y adjudicaciones se redujo de dos a uno, y no se requiere de visitas físicas del personal; en cuanto a la firma de contrato y obra pública se pasó de 15 días a dos; y para el aprovechamiento de derechos de vía fue de 30 a 5 días sin la necesidad de hacer visitas físicas.
"Eso nos permitió utilizar todas las plataformas, firma electrónica en los digitales, firma digital de contrato de obras públicas y por parte de la Global Certification Authority nos dieron esta certificación a la Secretaría que tiene una vigencia de tres años", dijo.
A lo anterior, Zarazúa Sánchez subrayó que esto refuerza la integridad y la transparencia en los procesos de contratación y ejecución de obras públicas, mejorando la reputación y el control interno de la Secretaría, además de mitigar riesgos de soborno.
BCT