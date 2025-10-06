Obtiene SCOP certificación ISO 37001 en materia de anticorrupción

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP) recibió la certificación ISO 37001 en materia de anticorrupción y que permitirá fortalecer el proceso antisoborno en la asignación de obras públicas.

El titular de la SCOP, Rogelio Zarazúa Sánchez, especificó que esta certificación afianza los procesos de transparencia en la asignación de obras, además de contar con la certeza de que no habrá desvió de recursos y se cumplirá con lo que se pacte con los contratistas.

Y es que refirió que se identificó diversos procesos de la dependencia con riesgo en materia de corrupción, por lo que hoy se cuenta con esta certificación que permite acortar los tiempos en varios procesos y generar la certeza que la Secretaría no recibirá sobornos de ningún tipo para la asignación de obras.