Obtiene FGE vinculación a proceso contra dos presuntos responsables de portación de arma y cohecho

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través de la Fiscalía Regional de Coalcomán, obtuvo de un Juez de Control vinculación a proceso en contra de Miguel Alejandro “N” y Salvador Isaac “N”, por su posible responsabilidad en los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de la Fuerza Armada Permanente, así como cohecho activo.

De acuerdo con los datos de prueba recabados, el 22 de diciembre de 2025, los imputados circulaban a bordo de un vehículo marca Toyota, línea Corolla, color blanco, sobre el tramo carretero Coahuayana–Tecomán, a la altura de la localidad de Boca de Apiza, municipio de Coahuayana.

Durante un punto de control instalado de manera conjunta por elementos de la Guardia Nacional y la Guardia Civil, se realizó una inspección al vehículo, localizándose en su interior un arma de fuego corta tipo escuadra, calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con 14 cartuchos útiles del mismo calibre.

Asimismo, durante la revisión, a Miguel Alejandro “N” se le aseguró la cantidad de 48 mil 500 pesos en efectivo, mismos que los investigados ofrecieron a uno de los elementos aprehensores con la finalidad de que se les permitiera continuar su camino, configurándose así el delito de cohecho.

Tras su detención en flagrancia, los imputados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Regional que integró la carpeta de investigación correspondiente y los presentó ante el Juez de Control.

En audiencia, el órgano jurisdiccional calificó de legal la detención, se formuló imputación, y posteriormente fueron vinculados a proceso por los delitos señalados. Asimismo, se impuso como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y se estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

