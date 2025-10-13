Obtiene FGE sentencia condenatoria de más de 21 años de prisión por violación equiparada en agravio de su hija

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) obtuvo mediante procedimiento abreviado, sentencia condenatoria de 21 años y ocho meses de prisión, en contra de Juan Demecio M., por su responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada, cometido en agravio de su hija de 13 años.

De acuerdo con las constancias de la Carpeta de Investigación que integró la Fiscalía Regional de Uruapan, los hechos ocurrieron en enero de 2025, en un domicilio del municipio de Peribán, donde el sentenciado aprovechó la ausencia de la madre de la víctima para agredirla sexualmente, ejerciendo además violencia psicológica y amenazas, por lo que se solicitó una orden de aprehensión en su contra, y en su momento un Juez de Control lo vinculó a proceso.

Una vez satisfechos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se solicitó la apertura del procedimiento abreviado, mediante el cual el órgano jurisdiccional resolvió sentenciar a Juan Demecio M., a 21 años y ocho meses de prisión, así como al pago por concepto de reparación del daño.

El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del proceso, que consiste en el reconocimiento del imputado en su participación en el hecho delictivo y como consecuencia, se valora la pertinencia de reducir, en un margen acotado, la sanción que se impondrá.

