Obtiene CJIM vinculación a proceso contra Juan Pablo “N” por ejercer violencia familiar en agravio de su pareja

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Derivado de labores de investigación y acompañamiento realizadas por la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), a través del Centro de Justicia Integral para las Mujeres (CJIM), se obtuvo vinculación a proceso contra Juan Pablo “N”, por su posible responsabilidad en el delito de violencia familiar, en agravio de su pareja.

De acuerdo con la denuncia, durante varios años el imputado ejerció violencia física, verbal y psicológica contra la víctima, incluso cuando ella se encontraba embarazada.

Tras recibir atención y protección en el CJIM, se llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Con base en los datos de prueba reunidos por el Ministerio Público, el caso fue presentado ante el Juez de Control, quien resolvió vincular a proceso a Juan Pablo “N”, le impuso medidas cautelares y otorgó un mes para la investigación complementaria.

