Obras Públicas estabiliza talud en La Piedad para proteger a más de 13 mil habitantes

La Piedad, Michoacán (MiMorelia.com).- La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Michoacán (SCOP) informó que fueron concluidos los trabajos de estabilización de un talud en la colonia Pedregal San José, en el municipio de La Piedad, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

De acuerdo con la dependencia estatal, la intervención beneficia a más de 13 mil habitantes, luego de que se detectara un desprendimiento de material de derrumbe que representaba un riesgo para los colonos de la zona.

Las labores realizadas permitieron reforzar la estabilidad del talud, reduciendo la posibilidad de nuevos deslizamientos y mejorando las condiciones de seguridad y protección para las viviendas y vialidades cercanas.