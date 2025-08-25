Michoacán

Obras en la autopista Pátzcuaro-Uruapan provocan cierres intermitentes

La dependencia recomendó a los automovilistas mantener la calma, atender las señales viales colocadas en el lugar y respetar los límites de velocidad
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro SICT Michoacán informó sobre obras de ampliación en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, específicamente en el tramo Pátzcuaro–Uruapan, a la altura del kilómetro 92+800.

Los trabajos consisten en el desmontaje del PIV (probablemente Puente o Paso Inferior Vehicular), lo cual ha generado cierres momentáneos y paso alterno en la zona. Las maniobras comenzaron este 25 de agosto de 2025.

La dependencia recomendó a los automovilistas mantener la calma, atender las señales viales colocadas en el lugar y respetar los límites de velocidad mientras duren los trabajos.

Este punto de la autopista es clave para el tránsito regional y el transporte de carga, por lo que se prevé que las labores puedan generar demoras temporales.

