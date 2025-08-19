Obras complementarias del teleférico dignifican imagen urbana de Uruapan: Gladyz Butanda

“La proyeccion del teleférico en la ciudad, ha traido mejoras considerables en distintos rubros, la mejora de la imagen urbana y la modalidad en la que esta se construye, pues ya no son espacios que solo se piensan en el uso del vehículo sino en un espacio para todas y todos, con señalética, banquetas amplias, rampas de acceso, luminarias, que al final se traducen en seguridad para todos los usuarios”, enfatizó en presencia también del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, así como de la diputada del Distrito federal 09, Guadalupe Araceli Mendoza Arias; del diputado local, Carlos Alejandro Bautista Tafolla, y de César Erwin Sánchez Coria, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.

Gladyz Butanda subrayó que, entre las calles y vialidades que se intervendrán de manera paralela al teleférico, destacan zonas de Uruapan que habían padecido el olvido de otras adminstraciones estatales ajenas a los intereses y necesidades de las y los uruapenses.