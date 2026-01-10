Objetivo criminal de Apatzingán difunde nuevo video tras operativos de seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por segunda ocasión consecutiva en menos de una semana, un líder criminal de la región de Apatzingán, en Michoacán, difundió un mensaje a través de redes sociales.
A pesar de tratarse de un posible caso de apología del delito, medios de comunicación y plataformas digitales han replicado el mensaje de este individuo, quien cuenta con una ficha de búsqueda en Estados Unidos por terrorismo y delincuencia organizada. Mientras el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura, el gobierno de Michoacán ofrece 100 mil pesos.
El miércoles pasado, César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, difundió un video de más de cinco minutos de duración. Esta acción habría derivado en la movilización de fuerzas federales en las inmediaciones de Buenavista Tomatlán y Apatzingán, con el objetivo de detenerlo; sin embargo, no se logró su captura.
En un segundo video, de poco más de tres minutos, el sujeto hace alusión a la crisis de los limoneros en el Valle de Tierra Caliente, así como al asesinato de Bernardo Bravo, líder de los citricultores de Apatzingán.
Cabe destacar que en ambos videos el presunto criminal aparece con la misma ropa, porta un rollo de papel higiénico (con poco desgaste en el segundo video) y el escenario de fondo es idéntico en ambas grabaciones.
El jueves, el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, reconoció que el hermano del objetivo criminal habría fallecido por causas relacionadas con el abuso de sustancias. Por este motivo, se dispuso un operativo especial para investigar el caso; sin embargo, al personal de seguridad no se le permitió el acceso a una comunidad de Tierra Caliente.
mrh