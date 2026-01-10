Objetivo criminal de Apatzingán difunde nuevo video tras operativos de seguridad

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Por segunda ocasión consecutiva en menos de una semana, un líder criminal de la región de Apatzingán, en Michoacán, difundió un mensaje a través de redes sociales.

A pesar de tratarse de un posible caso de apología del delito, medios de comunicación y plataformas digitales han replicado el mensaje de este individuo, quien cuenta con una ficha de búsqueda en Estados Unidos por terrorismo y delincuencia organizada. Mientras el gobierno estadounidense ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura, el gobierno de Michoacán ofrece 100 mil pesos.

El miércoles pasado, César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias El Botox, difundió un video de más de cinco minutos de duración. Esta acción habría derivado en la movilización de fuerzas federales en las inmediaciones de Buenavista Tomatlán y Apatzingán, con el objetivo de detenerlo; sin embargo, no se logró su captura.