Obesidad y desnutrición golpean a estudiantes en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En Michoacán, el retrato de la salud infantil en las escuelas primarias es preocupante: uno de cada dos estudiantes enfrenta problemas de obesidad o desnutrición, cuatro de cada diez tienen deficiencias visuales, y seis de cada diez sufren caries sin atención odontológica.

Esta información, revelada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) como parte de la estrategia nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, expone una realidad dura: la salud de los menores está en riesgo, y el acceso a atención médica básica sigue siendo desigual.

Pese a que esta estrategia lleva casi un año en marcha, Michoacán forma parte de los estados con rezago, junto con Oaxaca, Guerrero y Quintana Roo, lo que significa que miles de niñas y niños michoacanos aún no han sido valorados por brigadas médicas escolares.

En contraste con entidades como la Ciudad de México o Yucatán, donde la cobertura médica escolar avanza, en Michoacán persisten barreras como la violencia y la marginalidad, que impiden que las brigadas lleguen a zonas prioritarias. Así lo advierte el representante de UNICEF en México, Fernando Carrera, quien insiste en que estas condiciones deben ser tomadas en cuenta como urgencia nacional.

A la par, Horacio Martínez, del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, señala otro problema invisibilizado: la salud mental. “En Michoacán no se está atendiendo el daño emocional que deja la violencia; hay ansiedad, estrés y duelos sin tratar”, indica.

El programa federal contempla la eliminación de alimentos chatarra en escuelas, sin embargo, durante el ciclo escolar 2024-2025 se documentaron casi 89 mil reportes de planteles que continuaban vendiéndolos, en su mayoría en el Estado de México, Monterrey, Ciudad de México y Chiapas. Aunque Michoacán no lidera esa lista, su rezago en la estrategia nacional deja sin herramientas efectivas a escuelas en crisis.

A esto se suma que muchos estudiantes nunca han sido revisados por un dentista, y los problemas visuales son detectados hasta que afectan el rendimiento escolar. El IMSS y Salud Digna colaboran con la SEP para entregar lentes gratuitos, pero la cobertura no ha sido suficiente en entidades como la nuestra.

La SEP ha emitido más de 7 millones de informes de salud escolar a padres y madres de familia, pero el seguimiento aún depende de la voluntad y los recursos de cada hogar. Por ello, autoridades estatales realizan pláticas y campañas para sensibilizar sobre la importancia de acudir a clínicas de salud.