Nunca antes, en la historia de Morelia y Michoacán, se había construido tanta obra: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nunca antes, en la historia de Morelia y Michoacán, un gobierno había desarrollado tantas acciones y obras de infraestructura de gran impacto social como el de la Cuarta Transformación que lidera el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y que respalda la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, declaró Luis Navarro.

Como orador invitado a la Asamblea del Distrito 10 de Morelia, exhortó a los asistentes a reflexionar en el sentido de que, cuando un gobierno surge del pueblo, como es el caso de Morena, conoce las aspiraciones, la realidad, las necesidades y los anhelos legítimos de la gente, de las familias, y lleva consigo la responsabilidad y el compromiso de presentar resultados, obras y programas reales, como lo ha hecho la administración morenista en beneficio de toda la sociedad del municipio de Morelia y del estado de Michoacán.

Destacó que en el lapso de poco más de cuatro años, y a pesar de las adversidades financieras que inicialmente enfrentó la administración que encabeza el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, sin endeudar a Michoacán ni comprometer el presente y el futuro de sus habitantes, su equipo se ha dedicado a trabajar, lejos de reflectores y discursos estériles, y muy cerca de las personas, al lado de las familias, en todos los municipios del estado.

Hoy somos testigos de las obras que, innegablemente, tendrán un impacto colectivo durante mucho tiempo, como son, por ejemplo, el teleférico, el metrobús, los distribuidores viales, el segundo anillo periférico e innumerables acciones que difícilmente, en el pasado, hacían las administraciones estatales en alianza con las autoridades municipales, señaló el orador, quien aseguró que, en lo sucesivo, la sociedad michoacana exigirá continuidad en los programas y realización de infraestructura con recursos públicos bien ejercidos y no con dinero prestado.

Durante su participación ante habitantes del Distrito 10, el cual representa el diputado Marco Polo Aguirre Chávez en el Congreso del Estado, Luis Navarro resaltó la decisión, el compromiso y el atrevimiento del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la mandataria del país, Claudia Sheinbaum Pardo, desde que gobernaban la Ciudad de México, con la intención de dejar un legado de infraestructura y programas benéficos a la población, hecho que, sin duda, inspira al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para construir, junto con la sociedad, un Morelia y un Michoacán fuertes, donde la gente palpe el desarrollo integral y sostenido, se sienta libre y segura, en condiciones de bienestar, equilibrio y paz.

"La gente, en Morelia y en Michoacán, ya se acostumbró a la nueva fotografía de progreso y, por lo mismo, no admitirá retornar a las imágenes opacas que provocaban atraso, problemas y conflictos. Ahora, con el trabajo del gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, Morelia y Michoacán son otros", concluyó.

BCT