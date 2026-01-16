Nuevos hospitales fomentará más formalización laboral en Michoacán: Zoé Robledo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción de nuevos hospitales motiva a que los patrones den las prestaciones de ley a sus trabajadores, principalmente en materia de seguridad social, aseguró el directo General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto.

Durante su gira de trabajo por Morelia, en breve atención a los medios de comunicación, el director general enfatizó que Michoacán es de los estados beneficiados en materia de infraestructura médico-hospitalaria, toda vez que en Uruapan se concretó un nosocomio que ha permitido que poco a poco incremente la formalización laboral de los trabajadores.