Nuevos hospitales fomentará más formalización laboral en Michoacán: Zoé Robledo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción de nuevos hospitales motiva a que los patrones den las prestaciones de ley a sus trabajadores, principalmente en materia de seguridad social, aseguró el directo General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto.
Durante su gira de trabajo por Morelia, en breve atención a los medios de comunicación, el director general enfatizó que Michoacán es de los estados beneficiados en materia de infraestructura médico-hospitalaria, toda vez que en Uruapan se concretó un nosocomio que ha permitido que poco a poco incremente la formalización laboral de los trabajadores.
Por lo que señaló que con la obra del Hospital General Regional en Villas del Pedregal motivará a que más patrones generen las condiciones necesarias para sus trabajadores.
"Nosotros creemos que siempre la construcción de más instalaciones motiva al aseguramiento de los empleadores, de sus trabajadores, además de que tenemos nuevas modalidades de aseguramiento como el trabajo independiente que ya se puede afiliar al IMSS, y la verdad, creemos que el crecimiento del Seguro Social pasa por donde hay necesidad", dijo al precisar que Michoacán se encuentra por arriba del 97 por ciento en el abasto de medicamentos.
Es de mencionar que a septiembre de 2025, Michoacán registro 499 mil 134 personas afiliadas al IMSS, lo que representó un incremento de 7 mil 768 puestos durante dicho mes. A comparación de enero del mismo año, la entidad tuvo un crecimiento considerable, toda vez que a inicios de dicho año se tenían 495 mil 006 empleos formales.
BCT