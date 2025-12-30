Nuevo San Juan Parangaricutiro listo para la competencia de los Kúrpites el 8 de enero: Sectur

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Nuevo San Juan Parangaricutiro se encuentra listo para celebrar su emblemática competencia de la Danza de los Kúrpites. El evento principal tendrá lugar el próximo 8 de enero a las 14:00 horas en la plaza principal de la comunidad; no obstante, el programa de actividades culturales y tradicionales iniciará desde el día 6 de enero.

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), subrayó la visibilidad que esta expresión artística ha logrado en escenarios globales: “Ejemplo de ello fue el Festival de Tradiciones de Vida y Muerte en Xcaret, donde el talento michoacano fue admirado por turistas de prácticamente todo el mundo”.

La titular de la Secretaría de Cultura, Tamara Sosa Alanís, destacó el compromiso de los portadores de esta tradición, quienes han logrado mantener viva una de las expresiones más representativas de la entidad. Subrayó que esta celebración no solo resalta por la calidad de la danza y la competencia, sino también por la entusiasta participación de las juventudes, lo cual resulta fundamental para el fortalecimiento comunitario y la continuidad de las tradiciones.

Guadalupe Alfaro Guitrón, secretario municipal de San Juan Nuevo Parangaricutiro, quien acudió en representación del edil Jesús Antonio Espinoza Rochín, enfatizó que se prevén más de 20 mil asistentes en los tres días de actividades, donde se espera una derrama aproximada a los 5 millones de pesos, los cuales serán beneficio directo para los comercios de gastronomía, artesanales, hoteles y dulces típicos.