Nuevo Poder Judicial de Michoacán avanza en orden y eficiencia: Hugo Gama

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, sostuvo un encuentro con representantes de medios de comunicación del estado para compartir los avances administrativos y jurisdiccionales logrados desde el 15 de septiembre, a partir de la reorganización institucional impulsada por la actual administración.

También estuvieron presentes el magistrado José Alfredo Flores Vargas, presidente del Tribunal de Disciplina Judicial, y la magistrada Mayra Xiomara Trevizo Guízar, integrante del Órgano de Administración Judicial.

Reorganización y eficiencia operativa

Gama Coria destacó que el nuevo esquema del Poder Judicial contempla la regionalización de la segunda instancia, mediante la operación de Salas Colegiadas Civiles y Salas Unitarias Penales. Para ponerlas en funcionamiento, el Órgano de Administración de Justicia (OAJ) implementó un conjunto de acciones que permitieron consolidar la estructura sin requerir recursos extraordinarios, fortaleciendo la eficiencia operativa a partir de una revisión minuciosa de las finanzas institucionales.

Explicó que, desde el inicio de su gestión, se revisaron los compromisos financieros pendientes, se ordenó el gasto y se optimizó el uso de los recursos propios. Esto permitió cumplir obligaciones previas, atender indemnizaciones, adquirir equipo y mobiliario necesario, así como poner en marcha las salas regionales, manteniendo un ejercicio responsable y transparente del presupuesto.