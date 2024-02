Nuevo mundo sindical obliga a dejar atrás las prebendas y no ser corruptos: ATEM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El líder de la Asociación de Trabajadores del Estado de Michoacán (ATEM), Javier Maldonado Torres, aseguró que el mundo moderno del sindicalismo obliga a los gremios a manejarse sin corrupción y en apego a las reformas que se han hecho en la Constitución, lo cual ha permitido que la asociación que dirige se mantenga unida con el paso de los años.

“Qué tenemos qué hacer en este nuevo mundo sindical los dirigentes sindicales, dejar atrás las prebendas, no ser corruptos pues, no vender el favor hacia los agremiados, eso no promueve la Asociación, la Asociación promueve valores, promueve la lucha verdadera del mundo sindical, por eso hemos sobrevivido, nos hemos ido adaptando a los cambios”.