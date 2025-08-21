Nuevo motor económico; Parque Industrial Bajío creará más de 27 mil empleos: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con una proyección de hasta 27 mil empleos directos y más de 40 mil indirectos en los próximos 10 años, el Parque Industrial Bajío se consolidará como un detonador de bienestar económico y social en la zona metropolitana de Morelia, informó la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

El titular de la dependencia, Claudio Méndez Fernández, explicó que el nuevo Polo de Desarrollo Económico para el Bienestar no solo atraerá inversiones productivas, sino que también impulsará la creación de servicios complementarios que beneficiarán directamente a la población local.

Entre los negocios y servicios que encontrarán oportunidad de crecimiento se prevé la instalación de clínicas de salud, guarderías, vivienda, vialidades, obras de cabecera, puentes y un cuartel de la Guardia Nacional, además de subestaciones eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad; plazas comerciales, paraderos de transporte pesado, hoteles, estaciones de servicio, talleres mecánicos, refaccionarias y establecimientos de comida.