Nuevo modelo de Corte Municipal en Morelia arranca con atención diaria de 50 casos

El secretario del Ayuntamiento, Yankel Benítez, informó que las y los jueces se capacitan para asumir nuevas funciones más allá del orden cívico
Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La Corte Municipal de Morelia registró un promedio de 50 casos diarios en su primer mes de operación, particularmente en rubros de orden y tránsito, informó Yankel Benítez Silva, secretario del Ayuntamiento de Morelia.

Con la transición del modelo de Juzgados Cívicos a la figura de la Corte Municipal, las y los jueces municipales ampliarán sus funciones en los próximos meses para atender situaciones relacionadas con distintas dependencias municipales, como urbanismo, medioambiente, temas fiscales, licencias, entre otros rubros.

Al respecto, el funcionario recordó que actualmente las y los jueces continúan en proceso de capacitación para poder dar atención a estas nuevas atribuciones. No obstante, recalcó que se mantienen activos los casos relacionados con temas de orden y tránsito (rubros que ya se atendían en el modelo anterior).

“Estamos atendiendo un promedio de 50 casos diarios, es lo que tenemos en el registro de este primer mes del año (…)”, subrayó el funcionario municipal.

Cabe resaltar que, con este cambio al modelo de la Corte Municipal, dicha instancia ahora se encuentra adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento; sin embargo, se mantienen las sedes ya establecidas, ubicadas en el Centro Administrativo de Morelia (CAM) y en Tiníjaro.

