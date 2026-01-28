Nuevo módulo para tramitar licencias de conducir y pagar refrendos en Morelia: Luis Navarro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En su interés de ofrecer mayor atención, comodidad y servicio a la ciudadanía, la Secretaría de Finanzas y Administración, a través del Servicio de Administración Tributaria de Michoacán (Satmich), instaló una oficina de Recaudación en Plaza Galerías La Huerta, donde las personas tendrán oportunidad de tramitar sus licencias de conducir y pagar refrendos vehiculares, anunció el tesorero estatal, Luis Navarro.

Se destacó que la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reafirma su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía. Prueba de ello es la apertura de esta oficina de Recaudación, cuya ubicación estratégica permite a las y los michoacanos realizar trámites de licencias y refrendos de manera ágil y segura.