Nuevo hospital de Arantepacua acercará servicios de salud a comunidades indígenas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para garantizar el derecho a la salud en las comunidades originarias, el Hospital Comunitario de Arantepacua operará a su máxima capacidad en octubre de 2026, informó la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), lo que asegurará la atención de urgencias de manera local.

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia fortalece la infraestructura de salud local para evitar traslados de emergencia hacia Morelia o Uruapan. Al brindar atención inmediata en la comunidad se optimizan los tiempos de respuesta y se incrementan las posibilidades de salvar vidas.