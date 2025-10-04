Nuevo equipo facilita detección del cáncer y optimiza el tratamiento: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El acceso al nuevo equipo para detectar el cáncer, del Instituto Michoacano de Oncología, representa un hito crucial para la entidad y la región, ya que ahora los pacientes no tendrán que desplazarse largas distancias a otros estados del país para realizarse una prueba de diagnóstico, lo que reduce el estrés físico y la carga económica del viaje, señaló la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).

La dependencia explicó que la tomografía por emisión de positrones que se realiza con el PET Scan, es una herramienta de diagnóstico que permite identificar tumores malignos mucho antes de que sean visibles con otras técnicas de imagen, lo que es vital para iniciar el tratamiento de inmediato y maximizar las posibilidades de éxito.