Nuevo equipo facilita detección del cáncer y optimiza el tratamiento: SSM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El acceso al nuevo equipo para detectar el cáncer, del Instituto Michoacano de Oncología, representa un hito crucial para la entidad y la región, ya que ahora los pacientes no tendrán que desplazarse largas distancias a otros estados del país para realizarse una prueba de diagnóstico, lo que reduce el estrés físico y la carga económica del viaje, señaló la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM).
La dependencia explicó que la tomografía por emisión de positrones que se realiza con el PET Scan, es una herramienta de diagnóstico que permite identificar tumores malignos mucho antes de que sean visibles con otras técnicas de imagen, lo que es vital para iniciar el tratamiento de inmediato y maximizar las posibilidades de éxito.
El PET Scan no solo es una tecnología de imagen, es una inversión en la vida y economías de los pacientes, ya que al identificar con exactitud la naturaleza y extensión del tumor, se evita someterlos a ciclos de quimioterapia o radioterapia que resultarían ineficaces o tóxicos si el cáncer no responde a ellos, o si la enfermedad está más avanzada de lo que se creía.
Prevenir el avance de la enfermedad o evitar tratamientos fallidos implica un menor gasto en medicamentos de alto costo, hospitalizaciones y manejo de complicaciones a futuro, aliviando la carga financiera del paciente, su familia y del sistema de salud.
Al contar con esta tecnología en Michoacán, el Gobierno del Estado asegura a los pacientes atención de más alta calidad, garantizando que cada tratamiento administrado tenga la mejor oportunidad de ser curativo y evitando el desgaste físico y económico de terapias que no darán resultado.
