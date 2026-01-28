Nuevas patrullas todo terreno refuerzan presencia de Guardia Civil en zonas de difícil acceso: SSP

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con nuevas patrullas tácticas, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) llega a donde otros no pueden y garantiza el acceso a zonas aisladas para proteger a las familias en áreas rurales y serranas. Más equipamiento significa patrullajes más efectivos y una respuesta inmediata ante el crimen en cada rincón del estado.

Las nuevas unidades están diseñadas para operar en las condiciones extremas del territorio michoacano. Su tracción 4x4, motores de alto desempeño y suspensión reforzada facilitan el tránsito por brechas, caminos de terracería y pendientes pronunciadas, ampliando la cobertura de vigilancia y reduciendo los tiempos de respuesta.