Nuevas patrullas fortalecen la capacidad de la Guardia Civil: Antonio Cruz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con 60 nuevas patrullas y dos vehículos tácticos todo terreno la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), refuerza su capacidad operativa producto de las gestiones otorgadas como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

En un evento presidido por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y autoridades de los tres niveles de gobierno, el titular de la Guardia Civil, José Antonio Cruz Medina, celebró la llegada del nuevo equipamiento a esta corporación que, “permitirá fortalecer la capacidad de los elementos policiales y de los equipos de trabajo en sus distintas actividades en la entidad”, destacó.