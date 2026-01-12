Nuevas guarderías del IMSS operarán en Michoacán en enero de 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En enero de 2027 deberán estar en operación los 19 Centros Educativos de Cuidados Infantiles (CECI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); hasta el momento, están autorizados nueve en los municipios de Tarímbaro, Jiquilpan, Uruapan, Zamora, Jacona, Morelia, La Piedad, Sahuayo y Lázaro Cárdenas.

El delegado en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Puga, señaló que esta estrategia de guarderías forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, por lo que se beneficiarán miles de madres y padres trabajadores afiliados a la institución, como parte de los beneficios de prestaciones sociales y económicas.

Comentó que continúan las pláticas para concretar los proyectos en Pátzcuaro, Zacapu, Zitácuaro y otros municipios que se verán beneficiados con estos centros, los cuales atenderán a niños desde los 43 días de nacido hasta los 4 años de edad.