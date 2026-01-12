Nuevas guarderías del IMSS operarán en Michoacán en enero de 2027

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En enero de 2027 deberán estar en operación los 19 Centros Educativos de Cuidados Infantiles (CECI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS); hasta el momento, están autorizados nueve en los municipios de Tarímbaro, Jiquilpan, Uruapan, Zamora, Jacona, Morelia, La Piedad, Sahuayo y Lázaro Cárdenas.
El delegado en Michoacán, Miguel Ángel Van-Dick Puga, señaló que esta estrategia de guarderías forma parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, por lo que se beneficiarán miles de madres y padres trabajadores afiliados a la institución, como parte de los beneficios de prestaciones sociales y económicas.
Comentó que continúan las pláticas para concretar los proyectos en Pátzcuaro, Zacapu, Zitácuaro y otros municipios que se verán beneficiados con estos centros, los cuales atenderán a niños desde los 43 días de nacido hasta los 4 años de edad.
Por su parte, el jefe de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS en Michoacán, Héctor Vargas Ortiz, explicó que se han supervisado los predios donde se edificarán estos centros, por lo que ya existe una línea de tiempo para la ejecución de las obras.
Agregó que se continúan las gestiones con diferentes municipios para la donación de terrenos, a fin de concretar los proyectos pendientes; actualmente faltan 10 centros por autorizar. Sin embargo, dejó en claro que las 19 estancias infantiles deberán estar listas con la obra concluida en diciembre de 2026.
