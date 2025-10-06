Nuevas guarderías del IMSS impulsan el empleo y empoderamiento femenino: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción de 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 16 municipios de Michoacán representa un paso estratégico para el empoderamiento económico de las mujeres, al brindarles la certeza de que sus hijas e hijos estarán en espacios seguros, con atención integral y alimentación balanceada, informó Claudio Méndez Fernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Con capacidad para atender a cerca de tres mil 800 niñas y niños, estos centros son parte de la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la educación inicial.