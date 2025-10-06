Nuevas guarderías del IMSS impulsan el empleo y empoderamiento femenino: Sedeco

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La construcción de 19 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en 16 municipios de Michoacán representa un paso estratégico para el empoderamiento económico de las mujeres, al brindarles la certeza de que sus hijas e hijos estarán en espacios seguros, con atención integral y alimentación balanceada, informó Claudio Méndez Fernández, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).
Con capacidad para atender a cerca de tres mil 800 niñas y niños, estos centros son parte de la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para fortalecer la educación inicial.
Además se busca facilitar la inclusión de las madres en el mercado laboral, lo que se traduce en que más mujeres podrán tener un ingreso seguro, mejorar su calidad de vida y la de sus familias, y avanzar hacia la independencia económica que ayuda a prevenir y superar situaciones de violencia.
La instalación de los CECI permitirá que un número mayor de mujeres michoacanas se incorporen al empleo formal con tranquilidad, sabiendo que sus hijas e hijos reciben atención psicológica, pedagógica y nutricional acorde a su edad.
Además de su impacto positivo en el mercado laboral, la asistencia a las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tiene un beneficio directo en la salud infantil. Un estudio de su revista médica documenta que la asistencia a estos centros reduce el riesgo de sobrepeso en lactantes y preescolares, gracias a los menús especializados diseñados por nutriólogos.
