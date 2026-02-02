Nueva presidencia del Observatorio de Mujeres en Michoacán tendrá foco en la prevención de violencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Michoacán (TEEM), Amelí Navarro Lepe, asumió la presidencia del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Michoacán (OPPMM) en diciembre pasado, marcando el inicio de un periodo crucial para la defensa de los derechos político-electorales femeninos, especialmente ante el contexto preelectoral del 2026.

El Observatorio, una herramienta considerada de "gran trascendencia" por la nueva titular, es un mecanismo interinstitucional conformado por la Secretaría de Gobierno, el Instituto Electoral, SEIMUJER y el propio Tribunal Electoral. Su misión principal es difundir los derechos de las mujeres y sumar esfuerzos con partidos políticos y organizaciones civiles para garantizar su ejercicio pleno.

Navarro Lepe enfatizó que la responsabilidad del TEEM al frente del OPPMM cobra mayor relevancia debido a la temporalidad: la toma de posesión ocurre justo al inicio del ciclo electoral. Por ello, la estrategia prioritaria no será solo sancionar, sino evitar la afectación de derechos, poniendo especial énfasis en la prevención de la violencia política por razón de género y otras formas de violencia política reconocidas y sancionadas por el Tribunal.

La magistrada señaló que la interinstitucionalidad es clave para fortalecer esta garantía de derechos y evitar vulneraciones. El equipo de la presidencia se encuentra actualmente organizando el plan de trabajo, buscando establecer una planeación estratégica objetiva y alcanzable.

“El observatorio por sí mismo es una herramienta importante y un mecanismo necesario y de gran trascendencia para la difusión de los derechos político-electorales de las mujeres en Michoacán para buscar garantizar sus derechos, para aportar, para sumar fuerzas buscando aliados”, afirmó Navarro Lepe sobre la función del organismo.

En cuanto a la operatividad, se convocará próximamente a la primera sesión ordinaria, conforme a las reglas del convenio de 2022, que rige al Observatorio hasta 2027. Navarro Lepe indicó que no se partirá de "borrón y cuenta nueva", sino que se revisará el estatus actual para dar continuidad a las acciones que ya han mostrado avances, aunque se buscará concretar el reglamento, actualmente pendiente.

La presidenta del TEEM destacó la sinergia entre su labor jurisdiccional y la presidencia del Observatorio, señalando que la prevención es la mejor vía para disminuir la carga en los tribunales.

“Creo que puede ser una instancia con dos perspectivas, pero tienen en algún punto una vinculación, porque en el tribunal cuando llega un caso de violencia política es para restituir derechos pero también para sancionar; desde el observatorio podemos prevenir violaciones a los derechos políticos electorales de las mujeres”, concluyó la Magistrada.

El objetivo final de la nueva directiva es que la labor preventiva del Observatorio, centrada en la difusión de derechos y el conocimiento de los límites legales, incida positivamente para que el próximo proceso electoral se desarrolle con mayor protección para las próximas candidatas y funcionarias michoacanas.

SHA