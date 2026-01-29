Nueva planta en Cointzio dará agua a casi 500 mil habitantes de Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, iniciaron trabajos para integrar el proyecto de construcción de una nueva planta potabilizadora de agua en Cointzio, obra que tendrá una inversión de 800 millones de pesos entre la federación, el estado y el municipio.

Tras presentar la propuesta al director general de Conagua, el mandatario estatal compartió que la idea es comenzar la construcción de una línea de conducción de 8 kilómetros de Cointzio a Villas del Pedregal, lo que permitirá disponer de 500 litros de agua por segundo en beneficio de más de 490 mil habitantes de comunidades, tenencias y colonias del poniente de Morelia.