Nueva Ley Orgánica transformará a la FGE con visión humana y enfoque en derechos: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorleia.com).- La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) representa un paso firme hacia la modernización institucional, la atención integral a las víctimas y el fortalecimiento de la procuración de justicia con estricto apego a los derechos humanos, afirmó el Fiscal General, Carlos Torres Piña, durante un encuentro con medios de comunicación.

“Esta ley nos dará herramientas reales para servir mejor a las y los michoacanos. No habrá pretextos para combatir la impunidad: trabajaremos con honestidad, transparencia y una visión de la justicia más humana y cercana a la gente”, subrayó.

Durante una rueda de prensa, el titular de la FGE explicó que la nueva norma, aprobada recientemente por el Congreso del Estado, está sustentada en principios como la no revictimización, la perspectiva de género, la justicia intercultural, la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas y la coordinación plena contra la corrupción en los procesos judiciales.