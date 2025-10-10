Nueva Ley Orgánica transformará a la FGE con visión humana y enfoque en derechos: Torres Piña

Morelia, Michoacán (MiMorleia.com).- La nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) representa un paso firme hacia la modernización institucional, la atención integral a las víctimas y el fortalecimiento de la procuración de justicia con estricto apego a los derechos humanos, afirmó el Fiscal General, Carlos Torres Piña, durante un encuentro con medios de comunicación.
“Esta ley nos dará herramientas reales para servir mejor a las y los michoacanos. No habrá pretextos para combatir la impunidad: trabajaremos con honestidad, transparencia y una visión de la justicia más humana y cercana a la gente”, subrayó.
Durante una rueda de prensa, el titular de la FGE explicó que la nueva norma, aprobada recientemente por el Congreso del Estado, está sustentada en principios como la no revictimización, la perspectiva de género, la justicia intercultural, la protección a periodistas y defensores de derechos humanos, la búsqueda de personas desaparecidas y la coordinación plena contra la corrupción en los procesos judiciales.
Entre los avances más relevantes, Torres Piña expuso que la nueva estructura orgánica contempla la creación de cinco vicefiscalías especializadas, con el objetivo de garantizar una atención más eficiente, profesional y organizada:
Vicefiscalía de Inteligencia e Investigación Criminal, que integrará la Coordinación de la Policía de Investigación, la Coordinación de Servicios Periciales y la Agencia de Investigación Criminal.
Vicefiscalía de Control Interno y Evaluación, responsable de la Fiscalía de Asuntos Internos y la Oficina de Evaluación y Control de Gestión.
Vicefiscalía de Operaciones y Coordinación Territorial, que agrupará las diez fiscalías regionales del estado.
Vicefiscalía de Delitos de Alto Impacto, que contemplará la Fiscalía de Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo, la Fiscalía de Asuntos Especiales, la Unidad Especializada de Combate al Secuestro, la Unidad Especializada en Homicidio Doloso, la Fiscalía Especializada en Feminicidio y la Fiscalía Especializada en Robo al Transporte y Robo de Vehículo.
Vicefiscalía de derechos humanos, integrada por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género; la Fiscalía de Niñas, Niños y Adolescentes; la Fiscalía de Torturta, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes; la Fiscalía Especializada en Desaparición Cometida por Particulares y Desaparición Forzada; la Fiscalía Especializada en Libertad de Expresión y la Fiscalía Especializada en Delitos contra el Medio Ambiente y la Fauna.
Por otra parte, destacó la próxima apertura de una oficina de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) en las instalaciones de la Fiscalía, espacio que permitirá a las víctimas presentar quejas y dar seguimiento inmediato a posibles violaciones de derechos humanos cometidas por personal de la institución, fortaleciendo la transparencia y la rendición de cuentas.
Así mismo, anunció la creación de una plataforma digital para el registro y consulta de vehículos con reporte de robo, lo que facilitará la localización, aseguramiento y recuperación de unidades; sumado a los avances en materia de digitalización de procesos y coordinación con el Poder Judicial del Estado para una procuración y administración de justicia más eficiente, transparente y accesible.
Finalmente durante una sesión de preguntas y respuestas, el Fiscal General atendió inquietudes sobre presupuesto anual, profesionalización del personal y fortalecimiento interinstitucional, enfatizando la necesidad de reforzar los equipos multidisciplinarios en las agencias del Ministerio Público, ampliar la cobertura de servicios y garantizar atención en comunidades con autogobiernos, mediante personal bilingüe, traductores e intérpretes, así como la colaboración y actuación con kuárichas y rondas comunitarias de acuerdo con sus normativas internas.
